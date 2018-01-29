ПКР обсудит решение МПК о допуске атлетов на Паралимпиаду 1 февраля

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Паралимпийский комитет России (ПКР) 1 февраля обсудит решение Международного паралимпийского комитета (IPC) о допуске российских спортсменов на Паралимпиаду-2018 года в нейтральном статусе.

«Пока рано что-то комментировать. Все решения МПК нужно детально изучить и понять, как поступать дальше. Расширенное заседание исполкома с участием ведущих российских спортсменов и тренеров сборных команд России по зимним видам спорта пройдёт 1 февраля», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ПКР.

Ранее сообщалось, что МПК разрешил российским спортсменам участвовать в Паралимпиаде-2018 в нейтральном статусе.

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