Месси: наши пути с Роналду не часто пересекаются

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Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, как часто он общается с португальским форвардом «Реала» Криштиану Роналду.

«У меня нет никаких отношений с Роналду. Мы видимся лишь на церемониях награждения. Тогда и беседуем друг с другом. Всё нормально, но наши пути не часто пересекаются», — приводит слова Месси «Советский спорт» cо ссылкой на печатную версию журнала World Soccer.

Говоря о неудачных выступлениях «Реала» в нынешнем сезоне, аргентинец высказал мнение, что клуб из Мадрида вернётся на прежние позиции.

«Это временное явление. Мы не впервые видим подобную ситуацию в «Реале», но в конце концов они будут бороться за все титулы благодаря игрокам, которые защищают цвета этой команды», — заявил форвард.

Ранее Месси рассказал, как уход Неймара повлиял на игру «Барселоны».

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