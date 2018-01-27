Месси рассказал, как уход Неймара повлиял на игру «Барселоны»

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Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси рассказал, как уход бразильского нападающего Неймара в «Пари Сен-Жермен» повлиял на игру каталонской команды. 

«Уход Неймара изменил наш стиль игры. Мы потеряли внушительную часть атакующего потенциала, но при этом прибавили в обороне. Сейчас у команды хорошо насыщен центр поля. Наша игра стала более сбалансированной, что помогло усилить защиту», — цитирует Месси «Чемпионат» со ссылкой на World Soccer. 

Немйар перешёл в ПСЖ за € 222 млн, что стало мировым трансферным рекордом. «Барселона» идёт на первом месте в чемпионате Испании, не проиграв ни одного из 20 матчей.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов заплатить €200 млн за очередного футболиста «Барселоны».

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