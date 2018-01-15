ПСЖ готов заплатить €200 млн за очередного футболиста «Барселоны»
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс попал в сферу интересов ПСЖ.
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Французский клуб может заплатить за трансфер испанца €200 млн. В случае неудачных переговоров в качестве запасного варианта парижане рассматривают полузащитника «Челси» Н’Голо Канте.
Летом 2017 года ПСЖ заплатил €222 млн за нападающего каталонцев Неймара.
Ранее стало известно, что Месси подозревается в сокрытии части доходов.
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