ПСЖ готов заплатить €200 млн за очередного футболиста «Барселоны»

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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс попал в сферу интересов ПСЖ.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Французский клуб может заплатить за трансфер испанца €200 млн. В случае неудачных переговоров в качестве запасного варианта парижане рассматривают полузащитника «Челси» Н’Голо Канте.

Летом 2017 года ПСЖ заплатил €222 млн за нападающего каталонцев Неймара.

Ранее стало известно, что Месси подозревается в сокрытии части доходов.

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