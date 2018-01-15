СМИ: Месси подозревается в сокрытии части доходов

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси попал под подозрение в сокрытии части доходов.

Как пишет Spiegel, правоохранительные органы Испании на протяжении нескольких лет собирают данные о фонде футболиста, который занимается организацией благотворительных матчей с 2012 года.

Однако часть пожертвований до фонда не доходит.

Ранее сообщалось, что зарплата Месси в «Барселоне» составляет более €100 млн в год.

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