СМИ: Зарплата Месси в «Барселоне» составляет более €100 млн в год

Заработная плата аргентинского форварда Лионеля Месси в «Барселоне» составляет более €100 млн в год без учёта налогов.

Как сообщает L'Equipe со ссылкой на Mediapart, 30-летний футболист по новому контракту с каталонским клубом получает в год €71 млн в качестве зарплаты и доходов за имиджевые права. Ему также полагается бонус в €63,5 млн за подписание нового контракта и €70 млн за лояльность. По информации издания, кроме этого, Месси получит €1,9 млн, если сыграет 60% матчей в сезоне, и €12 млн — если «Барселона» выиграет Лигу чемпионов.

Отмечается, что все цифры указаны без учёта налогов и после их уплаты чистый доход аргентинца составит порядка €50 млн.

Ранее сообщалось, что Месси вошёл в топ-10 бомбардиров за всю историю Кубка Испании.