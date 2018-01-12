Месси вошёл в топ-10 бомбардиров за всю историю Кубка Испании

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Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси вошёл в десятку лучших бомбардиров за всю историю Кубка Испании по футболу.

Благодаря дублю в ворота «Сельты» в первом тайме ответного матча 1/8 финала Кубка Испании Месси поднялся на 10-ю строчку в рейтинге лучших бомбардиров за всю историю турнира. В активе 30-летнего аргентинца 46 голов.

Наибольшее число голов — 81 — на счету Тельмо Сарра, известного по своим выступлениям за «Атлетик Бильбао».

Ранее сообщалось, что «Севилья» обыграла «Кадис» и вышла в четвертьфинал Кубка Испании.

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