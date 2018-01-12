Месси вошёл в топ-10 бомбардиров за всю историю Кубка Испании
Благодаря дублю в ворота «Сельты» в первом тайме ответного матча 1/8 финала Кубка Испании Месси поднялся на 10-ю строчку в рейтинге лучших бомбардиров за всю историю турнира. В активе 30-летнего аргентинца 46 голов.
Con este doblete, #Messi alcanza los 46 goles en Copa y entra en el 🔝🔟 de máximos goleadores. ¡Enhorabuena, Leo! 👏— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 11 января 2018 г.
1⃣ Zarra 81⚽
2⃣ Samitier 69⚽
3⃣ Gorostiza 62⚽
4⃣ Quini 55⚽
5⃣ Mundo 52⚽
6⃣ Kubala 49⚽
7⃣ Puskas 49⚽
8⃣ Santillana 48⚽
9⃣ César 47⚽
🔟 Messi 46⚽ pic.twitter.com/36ViqKaHHF
Наибольшее число голов — 81 — на счету Тельмо Сарра, известного по своим выступлениям за «Атлетик Бильбао».
Ранее сообщалось, что «Севилья» обыграла «Кадис» и вышла в четвертьфинал Кубка Испании.