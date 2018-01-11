«Севилья» обыграла «Кадис» и вышла в четвертьфинал Кубка Испании

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«Севилья» на своём поле одержала победу над «Кадисом» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Победу «Севилье» принесли голы Виссама Бен-Йеддера и Хоакина Корреа. Гости ответили голом Альваро Гарсии.

По сумме двух матчей 4:1 подопечные Винченцо Монтеллы вышли в четвертьфинал Кубка Испании.

В параллельном матче «Эспаньол» со счётом 2:0 обыграл «Левате» и тоже обеспечил себе путёвку в следующий этап турнира.

Ранее сообщалось, что «Реал» сыграл вничью с «Нумансией» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании по футболу.

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