«Реал» сыграл вничью с «Нумансией» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании по футболу
В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу «Реал» на своём поле сыграл вничью с «Нумансией» — 2:2.
Голевым дублем в составе мадридского коллектива отметился форвард Лукас Васкес.
Этот результат позволил подопечным Зинедина Зидана победить «Нумансию» со счётом 5:2 по сумме двух встреч и пробиться в четвертьфинал Кубка Испании.
Ранее сообщалось, что игроки «Реала» выступили против нападающего команды Криштиану Роналду, обвинив последнего в эгоизме.
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