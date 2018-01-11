«Реал» сыграл вничью с «Нумансией» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании по футболу

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу «Реал» на своём поле сыграл вничью с «Нумансией» — 2:2.

Голевым дублем в составе мадридского коллектива отметился форвард Лукас Васкес.

Этот результат позволил подопечным Зинедина Зидана победить «Нумансию» со счётом 5:2 по сумме двух встреч и пробиться в четвертьфинал Кубка Испании.

Ранее сообщалось, что игроки «Реала» выступили против нападающего команды Криштиану Роналду, обвинив последнего в эгоизме.