Лыжник Крюков надеется на справедливое решение CAS

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Российский лыжник Никита Крюков выразил надежду, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет справедливое решение относительно его апелляции на пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах.

«Постарался выступить достойно — надеюсь, что арбитры оценят всё, что я им сказал. Не буду раскрывать подробности, просили не оглашать их, так как это закрытое слушание. Скажу только, что решение вынесут отдельно по каждому спортсмену, а не группе. Буду надеяться на справедливое решение, которое вынесут арбитры, и на восстановление моей репутации и моего честного имени», — приводит слова Крюкова его официальный сайт.

Слушания CAS по делу Крюкова и других российских лыжников прошли 26 января.

Ранее сообщалось, что фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин оспорят в CAS недопуск к ОИ-2018.

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