Участие в ОИ-2018 подтвердили 2925 спортсменов из 92 стран
В оргкомитете зимней Олимпиады 2018 года сообщили, что по состоянию на 29 января своё участие в Играх подтвердили 2925 спортсменов из 92 стран.
Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на представителей оргкомитета Игр.
Отмечается, что на Олимпиаде-2014 в Сочи участвовали 2858 спортсменов.
Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.
Ранее сообщалось, что Олимпиаду в Южной Корее посетят представители руководства 21 страны.
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