СМИ: УЕФА нашёл существенные нестыковки в финансовых отчётах ПСЖ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ходе проверки соблюдения правил финансового фейр-плей клубом «Пари Сен-Жермен» выявил существенные нестыковки в отчётах.

Как сообщает AS со ссылкой на французские СМИ, в ходе внешнего аудита были выявлены существенные различия между цифрами, приведёнными клубом, и реальными суммами контрактов со спонсорами из Катара.

Ранее сообщалось, что УЕФА планирует изменить правила финансового фейр-плей.