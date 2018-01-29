СМИ: УЕФА нашёл существенные нестыковки в финансовых отчётах ПСЖ

Короткая ссылка
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ходе проверки соблюдения правил финансового фейр-плей клубом «Пари Сен-Жермен» выявил существенные нестыковки в отчётах.

Как сообщает AS со ссылкой на французские СМИ, в ходе внешнего аудита были выявлены существенные различия между цифрами, приведёнными клубом, и реальными суммами контрактов со спонсорами из Катара.

Ранее сообщалось, что УЕФА планирует изменить правила финансового фейр-плей.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru