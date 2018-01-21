Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует изменить правила финансового фейр-плей.

В новой версии финансового фейр-плей разница между суммами, потраченными на трансферы футболистов, не должна будет превышать €100 млн в год, сообщает Le Parisien.

УЕФА может ограничить количество профессиональных футболистов в команде до 25 игроков.

В УЕФА также рассматривают возможность ограничения на сумму контрактов клубов со связанными сторонами. Она не должна будет превышать 30% от доходов клуба.

Исполнительный комитет УЕФА примет решение по нововведениям 24 мая. При одобрении новшеств правила вступят в силу с сезона-2018/19.

Ранее УЕФА возобновил расследование по делу о нарушении антидопинговых правил футболистом турецкого «Антальяспора» Самиром Насри.