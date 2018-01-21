УЕФА планирует изменить правила финансового фейр-плей

Короткая ссылка
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует изменить правила финансового фейр-плей.

В новой версии финансового фейр-плей разница между суммами, потраченными на трансферы футболистов, не должна будет превышать €100 млн в год, сообщает Le Parisien

УЕФА может ограничить количество профессиональных футболистов в команде до 25 игроков.

В УЕФА также рассматривают возможность ограничения на сумму контрактов клубов со связанными сторонами. Она не должна будет превышать 30% от доходов клуба.

Исполнительный комитет УЕФА примет решение по нововведениям 24 мая. При одобрении новшеств правила вступят в силу с сезона-2018/19.

Ранее УЕФА возобновил расследование по делу о нарушении антидопинговых правил футболистом турецкого «Антальяспора» Самиром Насри.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru