«Марсель» и «Монако» сыграли вничью на «Велодроме»

«Марсель» на своём поле сыграл вничью с «Монако» в матче 23-го тура французской Лиги 1.

Встреча завершилась со счётом 2:2.

Хозявева вышли вперёд уже на 4-й минуте благодаря голу Бальде Кейта. Спустя три минуты гости сравняли счёт, отличился Адиль Рами.

После перерыва, на 47-й минуте, Валер Жермен вывел «Марсель» вперёд. «Монако» снова быстро отыгрался. На 51-й минуте отличился Фабиньо.

В турнирной таблице «Марсель» занимает третье место, набрав 48 очков. «Монако» с 47 баллами расположился на одну строчку ниже.

В других матчах игрового дня «Лион» проиграл «Бордо» (1:3), а «Лилль» одержал победу над «Страсбургом» (2:1).

Ранее сообщалось, что матч между «Марселем» и «Монако» начался с приземления парашютиста на стадионе.