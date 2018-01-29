Чешский клуб разрешил футболисту сборной России Караваеву искать новую команду

Пражская «Спарта» разрешила защитнику сборной России по футболу Вячеславу Караваеву искать новый клуб.

Об этом сообщает пресс-служба «Спарты».

Отмечается, что 22-летний россиянин не полетел с командой на сбор в Испанию.

Караваев, являющийся воспитанником московского ЦСКА, выступает за «Спарту» с 2016 года. Он принял участие в 45 матчах во всех турнирах и записал на свой счёт четыре гола.

Ранее сообщалось, что «Лестер» заблокировал аренду Мусы в ЦСКА.