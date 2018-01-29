Чешский клуб разрешил футболисту сборной России Караваеву искать новую команду

Короткая ссылка
Пражская «Спарта» разрешила защитнику сборной России по футболу Вячеславу Караваеву искать новый клуб.

Об этом сообщает пресс-служба «Спарты».

Отмечается, что 22-летний россиянин не полетел с командой на сбор в Испанию.

Караваев, являющийся воспитанником московского ЦСКА, выступает за «Спарту» с 2016 года. Он принял участие в 45 матчах во всех турнирах и записал на свой счёт четыре гола.

Ранее сообщалось, что «Лестер» заблокировал аренду Мусы в ЦСКА.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru