СМИ: «Лестер» заблокировал аренду Мусы в ЦСКА
Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер» заблокировал переход на правах аренды нигерийского форварда Ахмеда Мусы в московский ЦСКА.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Vanguard.
«Лестер» намерен продать футболиста, а не отдавать в аренду.
Муса был не против вернуться в российский клуб, но его агенты заинтересованы продолжить карьеру в Англии или Европе.
Ранее СМИ сообщали, что Муса сегодня пройдёт медосмотр в ЦСКА.
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