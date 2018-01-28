СМИ: «Лестер» заблокировал аренду Мусы в ЦСКА

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер» заблокировал переход на правах аренды нигерийского форварда Ахмеда Мусы в московский ЦСКА.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Vanguard.

«Лестер» намерен продать футболиста, а не отдавать в аренду.

Муса был не против вернуться в российский клуб, но его агенты заинтересованы продолжить карьеру в Англии или Европе.

Ранее СМИ сообщали, что Муса сегодня пройдёт медосмотр в ЦСКА.