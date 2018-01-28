Семшов считает, что сейчас сборная России сильнее, чем на Евро-2008

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Бронзовый призёр Евро-2008 в составе сборной России по футболу Игорь Семшов высказал мнение, что нынешняя команда сильнее, чем та, в которой он выступал на чемпионате Европы.

«В целом, эта сборная сильнее нашей образца 2008 года. В индивидуальном плане. По мастерству и нынешняя команда, и та, что выступала на Eвро-2016, выше. Но вот по духу, сплочённости — мы», — приводит слова Семшова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что в нынешней сборной достаточно сильных игроков, таких как Александр Кокорин, Фёдор Смолов, Денис Глушаков, Алексей и Антон Миранчуки, Александр Самедов и другие.

«Появляются новые защитники. Но вот коллективной изюминки больше у нас. Каждый готов был убиваться. А как мы общались? Как к нам относился тренер? Повторю — настоящая семья!» — добавил наставник тульского «Арсенала».

Ранее сообщалось, что капитан испанской команды Серхио Рамос пожелал сборной России по футболу удачи на ЧМ-2018.

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