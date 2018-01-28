Гандболистки клуба «Ростов-Дон» одержали победу в матче Лиги чемпионов

Российский «Ростов-Дон» одержал выездную победу над датским «Нюкёбингом» в матче группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счётом 29:25 в пользу российской команды.

У клуба «Ростов-Дон» самыми результативными стали россиянки Анна Вяхирева и Екатерина Ильина, а также португальская спортсменка Александрина Барбоса (все по пять мячей).

В составе «Нюкёбинга» больше всех забросила Юханна Вестеберг (шесть мячей).

«Ростов-Дон» с 6 очками занимает третье место после пяти туров. «Нюкёбинг» с четырьмя очками расположился на четвёртой позиции.

Ранее Вяхирева обратилась к болельщикам, выступающим против участия россиян в ОИ-2018 под нейтральным флагом.