Гандболистки клуба «Ростов-Дон» одержали победу в матче Лиги чемпионов

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Российский «Ростов-Дон» одержал выездную победу над датским «Нюкёбингом» в матче группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счётом 29:25 в пользу российской команды.

У клуба «Ростов-Дон» самыми результативными стали россиянки Анна Вяхирева и Екатерина Ильина, а также португальская спортсменка Александрина Барбоса (все по пять мячей).

В составе «Нюкёбинга» больше всех забросила Юханна Вестеберг (шесть мячей). 

«Ростов-Дон» с 6 очками занимает третье место после пяти туров. «Нюкёбинг» с четырьмя очками расположился на четвёртой позиции.

Ранее Вяхирева обратилась к болельщикам, выступающим против участия россиян в ОИ-2018 под нейтральным флагом.

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