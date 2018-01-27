Гандболистка Вяхирева обратилась к болельщикам, выступающим против выступления россиян на ОИ-2018 под нейтральным флагом

Гандболистка сборной России Анна Вяхирева обратилась к болельщикам, выступающим против участия российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе.

«Моё обращение к тем, кто считает, что спортсмены, которые поедут на Олимпиаду под нейтральным флагом, — предатели родины. Люди, называющие себя патриотами, называющие себя спонсорами атлетов, которые в моменты побед наших ребят не могут не радоваться. А что изменит белая тряпка олимпийского комитета?» — написала Вяхирева в своём Instagram.

Она отметила, что Россия не там, где флаг, а там, где настоящие русские люди, которые стоят за свою страну горой.

«А вы сейчас — песок, который сыпет на ребят, действительно пытающихся быть этой горой, пытающихся защищать честь России. Надеюсь, им всё равно на вас — мне бы было, и я бы поехала. И пусть все говорят, что выиграть не дадут: не дадут — сами возьмём! Пусть знают, что нас не сломить, потому что, не поехав, показали бы свою слабость, а так каждый знает: русские не сдаются! Россия не там, где флаг, а там, где мы!» — подытожила гандболистка.

Публикация от Anna Vyakhireva (@annavyakhireva13) Янв 27, 2018 at 4:37 PST

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде 2018 года, при этом позволив отдельным спортсменам, выполнившим специально созданные критерии, участвовать в Играх в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что МОК огласит окончательный список приглашённых на ОИ-2018 россиян не ранее 27 января.