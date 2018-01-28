СМИ: «Реал» хочет обменять Бэйла на голкипера «Манчестер Юнайтед» Де Хеа

Мадридский «Реал» хочет включить испанского голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа в сделку по возможному трансферу валлийского форварда Гарета Бэйла.

Как сообщает Diario Gol, руководство «Реала» решило расстаться с часто травмируемым Бэйлом. По информации издани,я мадридцы хотели бы обменять валлийского форварда в «Тоттенхэм Хотспур», чтобы получить скидку на другого нападающего — Харри Кейна, но Бэйл не горит желанием возвращаться в свою предыдущую команду, предпочитая переход в МЮ.

Отмечается, что «Реал» давно предпринимает попытку купить Де Хеа, но главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не торопится расставаться с одним из лучших голкиперов мира.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду может перейти в «Челси».