Гранквист: испытываю огромное чувство благодарности за те пять лет, которые я провёл в «Краснодаре»

Защитник «Краснодара» и сборной Швеции Андреас Гранквист прокомментировал подписание контракта с «Хельсингборгом», куда он перейдёт по окончании сезона.

«Я решил летом вернуться домой. Испытываю огромное чувство благодарности за те пять лет, которые я провёл в «Краснодаре», за ответственность, которую на меня возложил президент. Благодарю также всех игроков, с которыми мне довелось играть, тренеров и персонал клуба. И, конечно же, болельщиков, которые меня поддерживали и тепло относились ко мне и моей семье», — приводит слова Гранквиста пресс-служба «Краснодара».

Футболист отметил, что они с семьёй уже 12 лет проживают за пределами Швеции и очень скучают по своей родине.

«Мы с женой сейчас ждём второго ребёнка и думаем, что лучшее место проживания для нас — это родной город Хельсингборг. Я всегда буду помнить о времени, проведённом в Краснодаре, и очень горжусь тем, что являлся частью клуба, который растёт, развивается и вскоре, уверен, станет топовым в России. Я буду продолжать отдавать всего себя на поле за «Краснодар» в течение оставшихся десяти игр сезона, и было бы просто замечательно закончить период своего пребывания в клубе, заняв в чемпионате одно из мест, гарантирующих участие в Лиге чемпионов», — добавил защитник.

Ранее «Хельсингборг» объявил о подписании контракта Гранквистом.