«Хельсингборг» объявил о подписании контракта с защитником «Краснодара» Гранквистом
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 32-летним футболистом рассчитано на 3,5 года. Гранквист перейдёт в новую команду по окончании сезона, когда завершится его действующий контракт с «Краснодаром».
Отмечается, что после завершения карьеры игрока швед ещё три года будет работать спортивным директором «Хельсингборга».
Гранквист является воспитанником шведского клуба, за основную команду которого он выступал с 2004 по 2007 год.
За «Краснодар» защитник выступает с 2013 года. На его счету 171 матч и 11 голов во всех турнирах.
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