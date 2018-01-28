«Хельсингборг» объявил о подписании контракта с защитником «Краснодара» Гранквистом

Шведский «Хельсингборг» объявил о подписании соглашения с защитником «Краснодара» Андреасом Гранквистом.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 32-летним футболистом рассчитано на 3,5 года. Гранквист перейдёт в новую команду по окончании сезона, когда завершится его действующий контракт с «Краснодаром».

Отмечается, что после завершения карьеры игрока швед ещё три года будет работать спортивным директором «Хельсингборга».

Гранквист является воспитанником шведского клуба, за основную команду которого он выступал с 2004 по 2007 год.

За «Краснодар» защитник выступает с 2013 года. На его счету 171 матч и 11 голов во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Спартак» арендовал младшего брата дисквалифицированного футболиста Ерёменко.