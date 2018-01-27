«Спартак» арендовал младшего брата дисквалифицированного футболиста Ерёменко

Московский «Спартак» арендовал у швейцарского «Базеля» полузащитника Сергея Ерёменко.

Об этом сообщает 8news.ru.

Срок аренды рассчитан на год.

Ерёменко проходил тренировочные сборы в стане московского клуба в ОАЭ.

Сергей — брат футболистов Алексея и Романа Ерёменко, известных своими выступлениям за «Сатурн» и ЦСКА соответственно. Роман в настоящее время отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, а Алексей в 2006 году начал тренерскую карьеру в Финляндии.

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