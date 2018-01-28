Тренер ФК «Штутгарт» покинул свой пост

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Немецкий «Штутгарт» принял решение уволить главного тренера команды Ханнеса Вольфа.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В субботу «Штутгарт» потерпел поражение от «Шальке» в матче 20-го тура Бундеслиги. В настоящий момент коллектив идёт на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата.

Контракт Вольфа со «Штутгартом» был рассчитан до 30 июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что футболисты «Уотфорда» вступили в перепалку со своими болельщиками.

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