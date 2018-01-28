СМИ: Футболисты «Уотфорда» вступили в перепалку со своими болельщиками

Двое футболистов «Уотфорда» — Хосе Холевас и Кристиан Кабаселе — повздорили со своими болельщиками после матча 1/16 финала Кубка Англии.

Встреча с «Саутгемптоном» завершилась поражением со счётом 0:1.

Как сообщает The Sun, Холевас и Кабаселе подошли к своим болельщикам, чтобы поблагодарить их за поддержку, но те начали скандировать оскорбительную кричалку. В итоге футболисты вступили с фанатами в перепалку, их пытался успокоить одноклубник Бен Уотсон.

Ранее сообщалось, что футболисту «Вест Хэма» грозит шестиматчевая дисквалификация за плевок в соперника.