СМИ: Футболисту «Вест Хэма» грозит шестиматчевая дисквалификация за плевок в соперника

Короткая ссылка
Защитник «Вест Хэм Юнайтед» Артур Масуаку может быть дисквалифицирован на шесть матчей по итогам встречи 1/16 финала с «Уиган Атлетик».

Об этом сообщает Evening Standard.

Футболист получил прямую красную карточку в начале второго тайма за плевок в полузащитника соперников Ника Пауэлла.

Ранее сообщалось, что арбитр восемь раз использовал систему видеопомощи арбитрам во время матча «Ливерпуль» — «Вест Бромвич».

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru