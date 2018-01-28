СМИ: Футболисту «Вест Хэма» грозит шестиматчевая дисквалификация за плевок в соперника
Защитник «Вест Хэм Юнайтед» Артур Масуаку может быть дисквалифицирован на шесть матчей по итогам встречи 1/16 финала с «Уиган Атлетик».
Об этом сообщает Evening Standard.
Футболист получил прямую красную карточку в начале второго тайма за плевок в полузащитника соперников Ника Пауэлла.
Ранее сообщалось, что арбитр восемь раз использовал систему видеопомощи арбитрам во время матча «Ливерпуль» — «Вест Бромвич».
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