СМИ: Футболисту «Вест Хэма» грозит шестиматчевая дисквалификация за плевок в соперника

Защитник «Вест Хэм Юнайтед» Артур Масуаку может быть дисквалифицирован на шесть матчей по итогам встречи 1/16 финала с «Уиган Атлетик».