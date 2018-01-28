СМИ: «Челси» определился с кандидатурой нового тренера после ухода Конте

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Лондонский «Челси», который в конце нынешнего сезона намерен расстаться с итальянцем Антонио Конте, определился с кандидатурой нового главного тренера.

Как сообщает Daily Mail, чемпионы Англии сделали выбор в пользу экс-наставника «Барселоны» Луиса Энрике.

В качестве альтернативных вариантов рассматриваются Массимилиано Аллегри из «Ювентуса» и Диего Симеоне из «Атлетико», но они связаны двухлетними контрактами со своими командами.

Ранее сообщалось, что «Челси» отклонил многомиллионное предложение о съёмках фильма про внутрикомандную жизнь.

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