ФК «Челси» отклонил многомиллионное предложение о съёмках фильма про внутрикомандную жизнь

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Лондонский «Челси» принял решение отклонить многомиллионное предложение американской компании Netflix о съёмках документального фильма про жизнь внутри команды.

Об этом сообщает The Times.

Отмечается, что владелец «Челси» Роман Абрамович не принял предложение известной кинокомпании, так как ценит конфиденциальность корпоративной жизни.

Netflix снял аналогичный четырёхсерийный фильм про «Ювентус», который будет показан в феврале 2018 года. Кроме того, «Манчестер Сити» получит £10 млн за участие в подобном проекте от Amazon Prime.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Зенита» и «Рубина» интересен «Челси».

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