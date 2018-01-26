Бывший футболист «Зенита» и «Рубина» интересен «Челси»

Экс-нападающий санкт-петербургского «Зенита» и казанского «Рубина» Саломон Рондон попал в сферу интересов лондонского «Челси».

Об этом сообщает Premium Sport.

Действующие чемпионы Англии рассматривают игрока клуба «Вест Бромвич Альбион» в качестве альтернативы форварду «Ромы» Эдину Джеко. Отмечается, что переговоры о переходе боснийца находятся на грани срыва.

В нынешнем сезоне Рондон провёл 22 матча в Английской премьер-лиге, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Зенита» расплакался на поле после того, как нанёс серьёзную травму сопернику.