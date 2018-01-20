Бывший игрок «Зенита» расплакался на поле после того, как нанёс серьёзную травму сопернику
В одной из атак «ВБА» Рондон пытался пробить по воротам «Эвертона», но не попал по мячу, вместо этого ударив Маккарти и сломав ему ногу. Увидев, что произошло, форвард расплакался прямо на футбольном поле.
#McCarthy vs #Rondon - Broken leg injury #EVEWBApic.twitter.com/vloqpzqtS2— GGU (@28Gennady) 20 января 2018 г.
Поединок завершился результативной ничьей — 1:1, а по окончании встречи представители «Эвертона» подтвердили, что Маккарти пропустит остаток сезона 2017/2018.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бёрнли» в матче чемпионата Англии по футболу.