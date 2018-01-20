Бывший игрок «Зенита» расплакался на поле после того, как нанёс серьёзную травму сопернику

Бывший нападающий российских футбольных клубов «Рубин» и «Зенит» Саломон Рондон, ныне выступающий за английский «Вест Бромвич Альбион», нанёс серьёзную травму полузащитнику «Эвертона» Джеймсу Маккарти в матче 24-го тура чемпионата Англии.

В одной из атак «ВБА» Рондон пытался пробить по воротам «Эвертона», но не попал по мячу, вместо этого ударив Маккарти и сломав ему ногу. Увидев, что произошло, форвард расплакался прямо на футбольном поле.

Поединок завершился результативной ничьей — 1:1, а по окончании встречи представители «Эвертона» подтвердили, что Маккарти пропустит остаток сезона 2017/2018.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бёрнли» в матче чемпионата Англии по футболу.