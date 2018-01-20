Мяч Марсьяля принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Бёрнли» в матче чемпионата Англии по футболу

В матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Бёрнли» со счётом 1:0.

Автором единственного в поединке мяча стал нападающий гостей Антони Марсьяль, отличившийся на 54-й минуте.

Этот успех позволил подопечным Жозе Моуринью набрать 53 очка и закрепиться на второй строчке турнирной таблицы английского чемпионата. Идущий третьим «Челси» футболисты «Манчестер Юнайтед» опережают на три балла.

Ранее сообщалось, что «Челси» разгромил «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче чемпионата Англии по футболу.