Лопырёва опубликовала фото с Неймаром

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Посол чемпионата мира 2018 года по футболу и обладательница титула «Мисс Россия — 2003» Виктория Лопырёва посетила матч 23-го тура чемпионата Франции между «Пари Сен-Жермен» и «Монпелье».

Лопырёва опубликовала фотографию с бразильским форвардом ПСЖ Неймаром и поздравила его с победой.

«Неймар, поздравляю тебя и всю команду с очередной победой», — написала Лопырёва под фото в Instagram.

Ранее сообщалось, что Неймар забил 2000-й гол парижан на домашней арене в матче против «Монпелье».

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