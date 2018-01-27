Лопырёва опубликовала фото с Неймаром
Посол чемпионата мира 2018 года по футболу и обладательница титула «Мисс Россия — 2003» Виктория Лопырёва посетила матч 23-го тура чемпионата Франции между «Пари Сен-Жермен» и «Монпелье».
Лопырёва опубликовала фотографию с бразильским форвардом ПСЖ Неймаром и поздравила его с победой.
«Неймар, поздравляю тебя и всю команду с очередной победой», — написала Лопырёва под фото в Instagram.
Ранее сообщалось, что Неймар забил 2000-й гол парижан на домашней арене в матче против «Монпелье».
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