ПСЖ разгромил «Монпелье» в матче французской Лиги 1, Неймар забил 2000-й гол парижан на домашней арене
«Пари Сен-Жермен» дома разгромил «Монпелье» в матче 23-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Голы в составе ПСЖ забили Эдинсон Кавани (11-я минута), дважды Неймар (40-я и 82-я минуты) и Анхель Ди Мария (70-я минута).
Первый гол Неймара стал 2000-м для ПСЖ на стадионе «Парк де Пренс».
После 23 туров ПСЖ идёт на первом месте (59 очков). «Монпелье» занимает седьмое место (31 очко).
Ранее сообщалось, что Кавани стал лучшим бомбардиром в истории ПСЖ.
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