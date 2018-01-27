ПСЖ разгромил «Монпелье» в матче французской Лиги 1, Неймар забил 2000-й гол парижан на домашней арене

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«Пари Сен-Жермен» дома разгромил «Монпелье» в матче 23-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Голы в составе ПСЖ забили Эдинсон Кавани (11-я минута), дважды Неймар (40-я и 82-я минуты) и Анхель Ди Мария (70-я минута).

Первый гол Неймара стал 2000-м для ПСЖ на стадионе «Парк де Пренс».

После 23 туров ПСЖ идёт на первом месте (59 очков). «Монпелье» занимает седьмое место (31 очко).

Ранее сообщалось, что Кавани стал лучшим бомбардиром в истории ПСЖ.

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