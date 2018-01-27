Кавани стал лучшим бомбардиром в истории ПСЖ

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Уругвайский нападающий «Пари Сен-жермен» Эдинсон Кавани установил рекорд по количеству голов за клуб.

Кавани забил свой 157 гол в составе ПСЖ в матче 23-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье».

Предыдущим рекордсменом был швед Златан Ибрагимович, выступавший за ПСЖ с 2012 по 2016 год. В его активе 156 голов.

Ранее сообщалось, что «Лион» обновил рекорд посещаемости в матче с ПСЖ.

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