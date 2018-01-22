«Лион» обновил рекорд посещаемости в матче с ПСЖ

В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Лион» принимал на своём поле ПСЖ.

Как сообщает Twitter стадиона «Парк ОЛ», во встрече был обновлён рекорд посещаемости арены.

На игре присутствовали 57 582 зрителя.

Ранее сообщалось, что «Лион» обыграл ПСЖ в матче чемпионата Франции по футболу.