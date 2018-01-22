«Лион» обновил рекорд посещаемости в матче с ПСЖ
В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Лион» принимал на своём поле ПСЖ.
Как сообщает Twitter стадиона «Парк ОЛ», во встрече был обновлён рекорд посещаемости арены.
На игре присутствовали 57 582 зрителя.
57582 spectateurs pour #OLPSG— Stade OL HD (@StadeOLHD) 21 января 2018 г.
RECORD en @Ligue1Conforama
4ème affluence historique pic.twitter.com/CNjZS48o0A
Ранее сообщалось, что «Лион» обыграл ПСЖ в матче чемпионата Франции по футболу.
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