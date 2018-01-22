«Лион» обыграл ПСЖ в матче чемпионата Франции по футболу

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«Лион» вырвал победу над ПСЖ в матче 22-го тура французской Лиги 1.

Встреча завершилась со счётом 2:1.

Первый гол был забит на второй минуте усилиями Набиля Фекира. Футболисты ПСЖ сумели отыграться благодаря мячу Лейвина Курзава. За несколько минут до финального свистка Мемфис Депай принёс победу своей команде.

ПСЖ лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, имея отрыв от второй позиции на девять очков. Команда прервала пятиматчевую победную серию, длившуюся с 2 декабря прошлого года.

«Лион» поднялся на вторую строчку.

Ранее сообщалось, что Маркиньос расплакался во время интервью, когда речь зашла об уходе партнёра по команде.

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