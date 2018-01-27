Капризов: счастлив, что поеду на Олимпиаду

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Нападающий сборной России по хоккею Кирилл Капризов признался, что очень рад возможности поехать на Олимпийские игры в Пхёнчхане.

«Думаю, всё будет нормально. Мой молодой возраст не должен стать помехой. Просто счастлив, что получил возможность поехать на Олимпиаду. Интересно ли будет играть в Пхёнчхане без энхаэловцев? Олимпиада — это всегда интересно. Конечно, все были бы за, если в Южную Корею поехали, например, Саша Овечкин или Евгений Малкин, но сделать тут ничего нельзя», — рассказал Капризов в интервью RT.

Ранее хоккеист назвал несправедливым отстранение ведущих отечественных спортсменов от Олимпийских игр.   

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