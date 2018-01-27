Капризов назвал несправедливым отстранение российских спортсменов от Олимпиады

Нападающий сборной России по хоккею Кирилл Капризов назвал несправедливым отстранение ведущих отечественных спортсменов от Олимпийских игр в Пхёнчхане и пообещал сражаться за не получивших приглашение на Олимпиаду партнёров.

«Отстранение ведущих российских спортсменов от Олимпийских игр считаю несправедливым. Непонятно, почему не предоставили приглашения в Пхёнчхан и пяти нашим хоккеистам, тому же Сергею Плотникову из СКА. Это обидно. Нам остаётся только сражаться за себя, за отстранённых ребят и за Россию», — заявил Капризов в интервью RT.

Ранее хоккеист признался, что ещё несколько лет назад даже не думал о поездке на Олимпиаду.