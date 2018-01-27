Капризов: четыре года назад не мог представить, что поеду на Олимпиаду

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Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов, который попал в состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры в Пхёнчхане, признался, что ещё несколько лет назад даже не думал о поездке на Олимпиаду.

«Если честно, больше всего запомнилась Олимпиада в Сочи. Игры в Ванкувере в 2010-м тоже смотрел, но в памяти они отложились не сильно. Другое дело Сочи. Хотя в детстве тоже смотрел хоккей по телевизору, но тогда не думал, что сам поеду на Олимпиаду. Даже четыре года назад себе этого не представлял. Однако я тренировался, выкладывался на льду, и это дало свои плоды», — рассказал Капризов в интервью RT.

Хоккеист отметил, что о попадании в состав сборной узнал из интернета. 

«Зашёл в интернет и увидел новость о составе команды, а затем до меня довёл эту информацию лично Олег Знарок. В ЦСКА все пожелали удачи», — добавил Капризов. 

Ранее нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук заявил, что хочет на ОИ-2018 выиграть «что-то более весомое», чем бронзовые медали.

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