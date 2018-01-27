Ковальчук: хочется на ОИ-2018 выиграть что-то более весомое, чем бронзовые медали

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Нападающий СКА и сборной России по хоккею Илья Ковальчук поделился ожиданиями от выступления на зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

«Настроение боевое. Все те ребята, которые приедут сегодня в Новогорск, думаю, едут с огромным желанием и понимают силу ответственности, которая на нас лежит. Я считаю, что все в отличной форме», — заявил Ковальчук.

Он отметил, что каждая Олимпиада — это особое событие и каждый, кто занимается хоккеем, мечтает попасть на Игры и сыграть за сборную России.

«Я не исключение. Это уже пятая Олимпиада для меня, и хочется выиграть что-то большее, чем бронзовые медали», — добавил хоккеист.

Сборная России на Олимпиаде-1998 в Нагано стала серебряным призёром хоккейного турнира, а на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити завоевала бронзовые награды.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею повезёт на ОИ-2018 пряники, изготовленные Ковальчуком и Дацюком.

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