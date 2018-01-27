Сборная России по хоккею повезёт на ОИ-2018 пряники, изготовленные Ковальчуком и Дацюком

Сборная России по хоккею повезёт на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане тульский самовар и тульские пряники, которые изготовят Илья Ковальчук и Павел Дацюк.

Отмечается, что пряники будут украшены надписью «Россия в моём сердце». Угоститься подарками смогут все гости Русского дома в Олимпийской деревне. Инициатива акции принадлежит губернатору Тульской области Алексею Дюмину. Таким образом регион намерен поддержать представителей сборной России на Олимпиаде. Ранее олимпийский чемпион Борис Майоров заявил, что состав сборной России по хоккею на ОИ-2018 удивил многих специалистов.