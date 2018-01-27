Олимпийский чемпион Майоров: состав сборной России по хоккею на ОИ-2018 удивил многих специалистов

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал мнение о составе сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2018 года.

«Состав сборной действительно удивил многих специалистов. Илья Каблуков, Динар Хафизуллин, Артём Зуб... Появление этих игроков в олимпийском составе стало для многих неожиданностью. Но Олег Знарок (главный тренер сборной России — RT) сказал своё слово, и с одной стороны, сейчас нет никого смысла ставить под сомнения его решение», — приводит слова Майоров «Советский спорт».

Он отметил, что огласив такой состав, Знарок взял ответственность на себя.

«И если у нашей сборной все получится, никто в его огород камня уже не бросит. Все будут аплодировать. Но вот если россияне проиграют, тренеру это спорное решение припомнят, как это обычно бывает», — добавил олимпийский чемпион.

Ранее стал известен состав сборной России по хоккею на ОИ-2018.