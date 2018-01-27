Теннисистка Павлюченкова обещала сделать подарок журналисту в случае победы на турнире WTA в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обещала сделать подарок журналисту в случае победы на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге St. Petersburg Ladies Trophy.

Журналист в ходе жеребьёвки вытянул в соперницы Павлюченковой Екатерину Макарову. «Могу подарить свой напульсник после матча», — сказала Павлюченкова. Генеральный директор St. Petersburg Trophy Александр Медведев отметил, что напульсник у теннисистки с бриллиантами. Ранее определились соперницы российских теннисисток по первому кругу турнира WTA в Санкт-Петербурге.