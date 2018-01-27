Теннисистка Павлюченкова обещала сделать подарок журналисту в случае победы на турнире WTA в Санкт-Петербурге

Короткая ссылка
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обещала сделать подарок журналисту в случае победы на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге St. Petersburg Ladies Trophy.

Журналист в ходе жеребьёвки вытянул в соперницы Павлюченковой Екатерину Макарову.

«Могу подарить свой напульсник после матча», — сказала Павлюченкова.

Генеральный директор St. Petersburg Trophy Александр Медведев отметил, что напульсник у теннисистки с бриллиантами.

Ранее определились соперницы российских теннисисток по первому кругу турнира WTA в Санкт-Петербурге.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Теннис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru