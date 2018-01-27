Определились соперницы российских теннисисток по первому кругу турнира WTA в Санкт-Петербурге

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Организаторы турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге St. Petersburg Ladies Trophy провели жеребьёвку основной сетки соревнований.

Как сообщает «Советский спорт», в матчах первого круга Анастасия Потапова сыграет с немкой Татьяной Марией, Екатерина Макарова — с Анастасией Павлюченковой, Елена Веснина — с чешкой Петрой Квитовой, а Вера Звонарёва с голландкой Кики Бертенс.

Датчанка Каролина Возняцки, латвийка Елена Остапенко, а также француженки Каролин Гарсия и Кристина Младенович начнут выступление на турнире со второго круга.

Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт с 29 января по 4 февраля.

Ранее  стали известны обладатели уайлд-кард в основную сетку турнира WTA в Санкт-Петербурге.

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