Стали известны обладатели уайлд-кард в основную сетку турнира WTA в Санкт-Петербурге
Организаторы турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге — St. Petersburg Ladies Trophy — объявили имена спортсменок, получивших специальные приглашения в основную сетку соревнований 2018 года.
Как сообщает «Советский спорт», уайлд-кард получили россиянки Вера Звонарёва, Елена Веснина и Анастасия Потапова, а также чешка Петра Квитова.
Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт с 29 января по 4 февраля.
Ранее сообщалось, что Симона Халеп не сыграет на турнире WTA в Санкт-Петербурге из-за травмы.
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