Стали известны обладатели уайлд-кард в основную сетку турнира WTA в Санкт-Петербурге

Организаторы турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге — St. Petersburg Ladies Trophy — объявили имена спортсменок, получивших специальные приглашения в основную сетку соревнований 2018 года.

Как сообщает «Советский спорт», уайлд-кард получили россиянки Вера Звонарёва, Елена Веснина и Анастасия Потапова, а также чешка Петра Квитова.

Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт с 29 января по 4 февраля.

Ранее сообщалось, что Симона Халеп не сыграет на турнире WTA в Санкт-Петербурге из-за травмы.