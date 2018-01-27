Халеп не сыграет на турнире WTA в Санкт-Петербурге из-за травмы

Румынская теннисистка Симона Халеп не примет участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на генерального директора турнира Александра Медведева.

Отмечается, что причиной отказа спортсменки послужила травма лодыжки, которая беспокоила спортсменку во время Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Медведев также сообщил, что на турнире сыграет победительница Australian Open датчанка Каролина Возняцки.

Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт с 29 января по 4 февраля.

Ранее сообщалось, что Возняцки благодаря победе на AO вернётся на первую строчку рейтинга WTA спустя ровно шесть лет.