Норвежец Клебо выиграл спринт на этапе КМ по лыжным гонкам в Австрии, Ретивых — пятый

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Норвежец Йоханнес Клебо одержал победу в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, проходящем в австрийском Зефельде.

Клебо преодолел дистанцию за 3 минуты 2,66 секунды. Второе место занял француз Люка Шанава, третье — швед Калле Хальварссон.

Лучшим среди россиян стал Глеб Ретивых, завершивший гонку пятым. Андрей Краснов финишировал 16-м.

В соревнованиях женщин победу одержала швейцарская лыжница Лаурин ван дер Грааф. Второе место заняла американка София Колдуэлл, третье — норвежка Майкен Касперсен Фалла.

Российские лыжницы Полина Ковалёва, Ирина Северина и Татьяна Алёшина не смогли квалифицироваться в финальный забег.

Ранее сообщалось, что Сергей Устюгов не прошёл квалификацию в спринте на этапе КМ по лыжным гонкам в Австрии.

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