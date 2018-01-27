Норвежец Клебо выиграл спринт на этапе КМ по лыжным гонкам в Австрии, Ретивых — пятый

Норвежец Йоханнес Клебо одержал победу в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, проходящем в австрийском Зефельде.