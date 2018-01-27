Норвежец Клебо выиграл спринт на этапе КМ по лыжным гонкам в Австрии, Ретивых — пятый
Клебо преодолел дистанцию за 3 минуты 2,66 секунды. Второе место занял француз Люка Шанава, третье — швед Калле Хальварссон.
Лучшим среди россиян стал Глеб Ретивых, завершивший гонку пятым. Андрей Краснов финишировал 16-м.
В соревнованиях женщин победу одержала швейцарская лыжница Лаурин ван дер Грааф. Второе место заняла американка София Колдуэлл, третье — норвежка Майкен Касперсен Фалла.
Российские лыжницы Полина Ковалёва, Ирина Северина и Татьяна Алёшина не смогли квалифицироваться в финальный забег.
Ранее сообщалось, что Сергей Устюгов не прошёл квалификацию в спринте на этапе КМ по лыжным гонкам в Австрии.