Устюгов не прошёл квалификацию в спринте на этапе КМ по лыжным гонкам в Австрии
Российский лыжник Сергей Устюгов не смог преодолеть квалификацию в спринте на этапе Кубка мира, проходящем в австрийском Зеефельде.
Устюгов показал 44-й результат, преодолев дистанцию за 3 минуты 0,44 секунды.
В следующую стадию квалификации пробились первые 30 спортсменов.
Ранее тренер Устюгова Маркус Крамер заявил, что спортсмен потерял мотивацию из-за недопуска до Олимпиады в Пхёнчхане.
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