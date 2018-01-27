Устюгов не прошёл квалификацию в спринте на этапе КМ по лыжным гонкам в Австрии

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Российский лыжник Сергей Устюгов не смог преодолеть квалификацию в спринте на этапе Кубка мира, проходящем в австрийском Зеефельде.

Устюгов показал 44-й результат, преодолев дистанцию за 3 минуты 0,44 секунды.

В следующую стадию квалификации пробились первые 30 спортсменов.

Ранее тренер Устюгова Маркус Крамер заявил, что спортсмен потерял мотивацию из-за недопуска до Олимпиады в Пхёнчхане.

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