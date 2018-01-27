Устюгов не прошёл квалификацию в спринте на этапе КМ по лыжным гонкам в Австрии

Российский лыжник Сергей Устюгов не смог преодолеть квалификацию в спринте на этапе Кубка мира, проходящем в австрийском Зеефельде.