Дортмундская «Боруссия» ушла от поражения в матче Бундеслиги против «Фрайбурга», забив гол в компенсированное время

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Дортмундская «Бавария» сыграла вниью в домашнем матче с «Фрайбургом» в рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча завершилась со счётом 2:2.

«Боруссия» открыла счёт усилиями Синдзи Кагавы (9-я минута).

У «Фрайбурга» дублем отметился Нильс Петерсен (21-я и 68-я минуты).

Хозяева ушли от поражения благодаря голу Джереми Толяна (93-я минута).

После 20 туров «Боруссия» (31 очко) расположилась на четвёртом месте, «Фрайбург» (24 очка) занимает 12-ю строчку. 

Ранее «Бавария» разгромила «Хоффенхайм» в матче Бундеслиги.

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