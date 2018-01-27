Дортмундская «Боруссия» ушла от поражения в матче Бундеслиги против «Фрайбурга», забив гол в компенсированное время

Дортмундская «Бавария» сыграла вниью в домашнем матче с «Фрайбургом» в рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча завершилась со счётом 2:2. «Боруссия» открыла счёт усилиями Синдзи Кагавы (9-я минута). У «Фрайбурга» дублем отметился Нильс Петерсен (21-я и 68-я минуты). Хозяева ушли от поражения благодаря голу Джереми Толяна (93-я минута). После 20 туров «Боруссия» (31 очко) расположилась на четвёртом месте, «Фрайбург» (24 очка) занимает 12-ю строчку. Ранее «Бавария» разгромила «Хоффенхайм» в матче Бундеслиги.