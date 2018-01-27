«Бавария» разгромила «Хоффенхайм» в матче Бундеслиги, уступая по ходу встречи 0:2

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Мюнхенская «Бавария» добилась волевой победы в домашнем матче с «Хоффенхаймом» в рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча завершилась со счётом 5:2.

Гости повели в счёте усилиями Марка Ута (3-я минута) и Сержа Гнабри (12-я минута).

«Бавария» не только отыгралась, но и сумела одержать победу благодаря голам Роберта Левандовски (21-я минута), Джерома Боатенга (25-я минута), Кингсли Комана (63-я минута), Артуро Видаля (66-я минута) и Сандро Вагнера (90-я минута).

После 20 туров «Бавария» с 50 очками расположилась на первом месте, «Хоффенхайм» с 27 баллами занимает девятую строчку. 

Ранее «Бавария» добилась победы в домашнем матче с «Вердером» в рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги.

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